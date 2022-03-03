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    Adana’da kafasında tabak kırdığı eşini bıçakladı

    Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen koca, “Bütün kadınlardan özür diliyorum, ben karımı bıçaklamadım” dedi.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:14
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    Adana’da kafasında tabak kırdığı eşini bıçakladı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde ikamet eden Şeyma T. (22), uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi Eren T. (28) ile dün saat 05.30 sıralarında tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Eren T., eşini darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Yaralı halde evden kaçan Şeyma T., komşularına sığınarak yardım istedi.

    KAFASINDA TABAK KIRDI

    İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Şeyma T.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    Tedavisi tamamlanan Şeyma T, ifadesinde, eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkarttığını, önce kafasında porselen tabaklar kırdığını daha sonra “seni öldürürüm” diyerek boğazına satır dayadığını, ardından da mutfağa gidip aldığı bıçakla yaraladığını öne sürdü.

    Adana’da kafasında tabak kırdığı eşini bıçakladı #1

    ‘BENİ ALDATTI’ SAVUNMASI

    Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheli Eren T.’yi gözaltına aldı.

    Zanlı emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

    Adana’da kafasında tabak kırdığı eşini bıçakladı #2

    “TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren T, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynanan bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır.” dedi.

    Eren T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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