Seyhan Baraj Gölü’nün su seviyesi yükselince, göl etrafındaki kafelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. Esnaf, yetkililerden yardım istedi.

Toros Dağları'ndaki karlar eridi, kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı.

Yağışlarla birlikte göldeki Amerikan Adası'nda bulunan işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler, 8 Mayıs Pazar günü itibariyle sular altında kaldı.

Başka yerlere gittiler

Esnaf kurtarabildiğini kurtardı ancak işler düştü.

Adaya hafta sonu piknik için gelen vatandaşlar da adanın bazı bölümlerinin sular altında kaldığını görünce, başka yerlere gitmek zorunda kaldı.

Adana’da kafeler sular altında kaldı VİDEO



“Suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz”

Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, İHA’ya konuştu.

Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şu an gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz.” dedi.

“40-45 masamızın dolu olması lazımdı”

Emin Ozan Ataseven isimli işletmeci ise baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi.

Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şu an iş yapamadığımız için onlar da gelmiyor. Tek biz değil, birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama kimse yok.” diye konuştu.