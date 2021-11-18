Seyhan ilçesinde 2 kişi, trafikte seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki buzdolaplarının üzerine oturarak seyahat etti. Şahısların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde en işlek bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker’de seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında, üst üste konulmuş iki buzdolabının düşmemesi için 2 kişinin dolapların üzerine oturduğu görüldü.

Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye atan şahısların dolap üzerindeki yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

EŞYALARIN PARÇASI YOLA SARKTI

Görüntülerde, dolap üzerinde oturan şahısların herhangi bir önlem almadığı, kamyonetin arkasındaki eşyaların ise düzensiz bir şekilde yerleştirildiği, eşyalardan birinin parçasının yola sarktığı görüldü.

GÖZDEN KAYBOLDU

Kamyonetin ara sıra hızlanması ise gözden kaçmadı.

Tehlikeli yolculuğuna devam eden kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

Adana’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

