Adana'da kamyonet kaza yaptı: 3 ölü

İHA
Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde, 80 KE 434 plakalı PVC yüklü kamyonet seyir halinde iken sürücüsü Durmuş Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girdi.
3 kişi hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Durmuş Karaca ve yanındaki 2 yolcu hayatını kaybetti.
3 kişinin öldüğü kazayla ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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