Adana'da kamyonet kaza yaptı: 3 ölü
İHA

Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde, 80 KE 434 plakalı PVC yüklü kamyonet seyir halinde iken sürücüsü Durmuş Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girdi.

3 kişi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Durmuş Karaca ve yanındaki 2 yolcu hayatını kaybetti.

3 kişinin öldüğü kazayla ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Adana'da kamyonet kaza yaptı: 3 ölü
Adana'da kamyonet kaza yaptı: 3 ölü

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)