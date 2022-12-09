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    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi

    Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • 09.12.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 10:58
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    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi

    Adana’nın Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’nde yolun karşısına kontrolsüz olarak geçmek isteyen 10 yaşlarındaki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

    Metrelerce savrulan çocuk, yola düşerek yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık durumu iyi

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İsmi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan dünkü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi

    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi #1

    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi #2

    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi #3

    Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi #4


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