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- Adana’da kamyonetten 101 kilodan fazla esrar çıktı
Adana’da kamyonetten 101 kilodan fazla esrar çıktı
Şüpheli bir kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, sebze kasalarının olduğu bölümden 101 kilodan fazla esrar çıktı.
- İHA
- 08.09.2021 - 09:54
- Güncelleme : 08.09.2021 - 10:22
Adana’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında otoyolda uygulama başlattı.
Uygulamalar sırasında şüpheli olduğu tespit edilen bir kamyonet durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle aramalar yapıldı.
Sebze kasalarının olduğu bölümde narkotik köpeğinin tepki vermesi ile bu bölümde incelemeler yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Sebze kasalarının arasına gizlenmiş vaziyette 10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.