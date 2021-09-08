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Adana’da kamyonetten 101 kilodan fazla esrar çıktı

Adana’da kamyonetten 101 kilodan fazla esrar çıktı

Şüpheli bir kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, sebze kasalarının olduğu bölümden 101 kilodan fazla esrar çıktı.