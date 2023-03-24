Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı

DHA
Adana-Kozan kara yolunda bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine doğru giden 49 yaşındaki Adem Bolat’a, saat 09.30 sıralarında arkasından gelen kamyonun açık olan kasa kapağı çarptı.
Kamyon şoförü yoluna devam etti
Bolat kanlar içinde yere yığılırken, yaşananlardan habersiz kamyon şoförü yoluna devam etti.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan Adem Bolat Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.