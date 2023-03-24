DHA

Adana- kara yolunda bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine doğru giden 49 yaşındaki Adem Bolat’a, saat 09.30 sıralarında arkasından gelen kamyonun açık olan kasa kapağı çarptı.

Kamyon şoförü yoluna devam etti

Bolat kanlar içinde yere yığılırken, yaşananlardan habersiz kamyon şoförü yoluna devam etti.

İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandı

Ağır yaralanan Adem Bolat Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı
Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı
Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı
Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı
Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı
Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı