Adana'da kamyonun açık olan kasa kapağı, bisikletliyi ağır yaraladı Kamyonun açık olan kasa kapağı, 49 yaşındaki bisikletliye çarptı. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılırken, olan bitenden habersiz olan kamyon şoförü, yoluna devam etti. Polis, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Adana-Kozan kara yolunda bisikletiyle sanayiden ilçe merkezine doğru giden 49 yaşındaki Adem Bolat’a, saat 09.30 sıralarında arkasından gelen kamyonun açık olan kasa kapağı çarptı. Kamyon şoförü yoluna devam etti Bolat kanlar içinde yere yığılırken, yaşananlardan habersiz kamyon şoförü yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandı Ağır yaralanan Adem Bolat Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.