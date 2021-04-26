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    Adana'da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti

    Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli çocuk yaşamını yitirirken, yakınları gözyaşı döktü.
    • AA
    • 26.04.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:43
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    Adana'da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

    Arama sırasında çocuğun terlikleri sulama kanalının kenarında bulundu.

    SUDAN ÇIKARDILAR

    Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adana da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

    Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Adana da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti #2

    Adana da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti #3

    Adana da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti #4

    Adana da kanala düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti #5

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