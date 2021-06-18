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Adana'da kapalı olması gereken barda eğlenenlere ceza

Adana'da kapalı olması gereken barda eğlenenlere ceza

Kapalı olması gerekirken müzik eşliğinde eğlence düzenlenen bara yapılan baskında 39 kişiye 182 bin TL ceza yazıldı, iş yeri ise mühürlendi.