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    Adana'da kapalı olması gereken barda eğlenenlere ceza

    Kapalı olması gerekirken müzik eşliğinde eğlence düzenlenen bara yapılan baskında 39 kişiye 182 bin TL ceza yazıldı, iş yeri ise mühürlendi.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 12:43
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    Adana'da kapalı olması gereken barda eğlenenlere ceza

    Adana Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir barda eğlence yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu eğlence mekanının çevresinde önlem aldı.

    ŞOK BASKIN YAPILDI

    Müşteri gibi içeriye giren bir polisin yaptığı keşfin ardından ekipler şok baskın yaptı.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 39 kişiye, pandemi tedbirlerini ihlalden 182 bin TL para cezası uygulanırken, iş yeri ise mühürlendi.

    Adana da kapalı olması gereken barda eğlenenlere ceza #1

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