İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen. yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Talihsiz kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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