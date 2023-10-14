Adana'da kargo ile kaçak telefon gönderdiler! Rahle içinden çıktı... Kargo şubesinden çıkan şüphelinin teslim aldığı kolideki rahlelerin içine gizlenmiş 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yurtta kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan çalışmalarla her geçen gün bir yeni operasyona imza atılıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir kargo şubesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli gözaltına alındı

Şubenin önünde fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli S.A.’nın adına gelen koliyi alıp, çıkmasının ardından harekete geçti.

Polis, motosikletle adresten ayrılan S.A.’yı durdurup, gözaltına aldı.

19 telefon ele geçirildi

Açılan kolideki 4 rahlenin içine zulalanmış gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)