Adana'da karı koca, günde 5 kişiyi dolandırdı

Online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan adam ve eşinin, günde yaklaşık 5 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yürüttü.

Ekipler, oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi yaklaşık 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti.

37 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, liderliğini Serkan T.’nin yaptığını belirlediği şebekeye, Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da dün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

KARI KOCA GÜNDE 5 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Kübra-Serkan T.'nin, dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken polis, 7 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarına devam ediyor.







