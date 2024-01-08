Adana'da kasa ile birlikte kamera kayıt cihazını da çalan hırsızlar yakalandı 600 bin lira değerinde döviz ve parayı çaldıktan sonra yakalanmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan hırsızlar, başka iş yerlerinin kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA

1 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Murat A. ile Azat F., motor ustası İbrahim P.'nin tamirhanesine gitti.

Demir şebekesini kırdıkları iş yerine giren 2 kişi, levye ile açtıkları çelik kasadaki toplam değeri 600 bin lira olan döviz ve parayı çaldı.

Kayıt cihazını da çaldılar

Ayrıca arıza tespit cihazı, dizüstü bilgisayar ve elektronik eşyaları da çalan şüpheliler, yakalanmamak için iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtı.

Şüphelilerin çaldıkları para ve malzemeler ile caddede yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerine gelen İbrahim P., hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu.

"Parayı harcadık"

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Aynı mahallede oturdukları tespit edilen Murat A. ile Azat F., evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler, çaldıkları eşyaları sattıklarını öne sürüp, parayı da harcadıklarını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. ile Azat F., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)