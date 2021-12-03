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- Adana'da kasten öldürme suçundan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı
Adana'da kasten öldürme suçundan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı, kasten adam öldürme suçundan aranan şahsın Sarıçam ilçesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda zanlı tutuklandı.
- AA
- 03.12.2021 - 13:46
- Güncelleme : 03.12.2021 - 14:38
Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan A.B.'nin, Sarıçam ilçesindeki akrabasını ziyarete gittiği bilgisine ulaşıldı.
OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.