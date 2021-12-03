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    Adana'da kasten öldürme suçundan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı, kasten adam öldürme suçundan aranan şahsın Sarıçam ilçesinde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda zanlı tutuklandı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 14:38
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    Adana'da kasten öldürme suçundan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı

    Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan A.B.'nin, Sarıçam ilçesindeki akrabasını ziyarete gittiği bilgisine ulaşıldı.

    OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

    Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana da kasten öldürme suçundan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı #1

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