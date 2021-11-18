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    Adana'da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı

    Seyhan ilçesinde komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A. (53), ağır yaralandı.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 03:55
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    Adana'da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı

    Adana'da merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine bıçak ve tuğlalarla saldırdı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

    Yaşanan arbede sırasında komşusu tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin A., kanlar içerisinde kaldı. Kavgayı ayıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #1

    ''YANINDAYIM BABA''

    Sokakta yaralandıktan sonra eve girip, yere yığılan Hüseyin A., sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak, ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı, elini tutarak, "Yanındayım baba" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #2

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Hüseyin A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan  yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Kavgaya karıştığı öne sürülen R.Ç. ve yaşı küçük oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Bıçağı kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #3

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #4

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #5

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #6

    Adana da kavgada bıçaklanan babasının başından bir an ayrılmadı #7

     

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