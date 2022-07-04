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    Adana'da kavun işçilerinden kaçarken, tarla bekçisini ezdi

    Kavun yükleme kavgası sırasında işçiler tarafından darbedilen Halil Acet, kaçarken tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'u ezdi. Oruç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 04.07.2022 - 10:18
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    Adana'da kavun işçilerinden kaçarken, tarla bekçisini ezdi

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında İsmail A.’ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü Halil Acet gelmeyince yerinde kaldı.

    Acet, tarlaya 1 gün sonra geldi. İşçiler, “Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz.” deyince çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Acet, darbedilince kaçmak için kamyonu hareket ettirdi.

    Bekçi, hastanede yaşamını yitirdi

    DHA’nın haberine göre; Acet, olayla ilgisi olmayan, tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç’a çarpıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ramazan Oruç, işçiler tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

    “Canımı kurtarmak için kaçtım”

    Kamyon şoförü Halil Acet ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan Acet, “Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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