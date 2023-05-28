Adana'da kayınbaba ve kayınbirader damada kurşun yağdırdı Eşiyle tartışan İbrahim Doğan, kayınbaba ve kayınbiraderi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, Doğan'ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Doğan, eşiyle tartıştı. Bir süre sonra tartışmaya Doğan’ın kayınbabası Ayın K. ve kayınbiraderi Mehmet K. da katıldı.

Eşiyle tartıştıktan sonra dışarı çıkan Doğan, başına geleceklerden habersiz kaldırım kenarında oturmaya başladı.

Tarafların tartışması kavgaya dönüşmeden komşuları araya girdi. Taraflar olay yerinden ayrıldı.

Damada kurşun yağdı

Damat İbrahim Doğan daha sonra evden çıkıp kaldırımda oturmaya başladı. Bu sırada kayınbaba ve kayınbirader damadın yanına gelerek ikisi birden tabancayla ateş açmaya başladı.

Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Damadın durumu ağır

Baba ve oğlu damadı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Oturduğu yerden yere düşen yaralı damak ise çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis zanlı baba ve oğlu bulmak için çalışma başlattı.