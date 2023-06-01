Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde dünden bu yana kayıp olan 57 yaşındaki Efe Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Ulaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

DHA Kayıp olarak aranan kişiden acı haber geldi.. Adana'da Kozan ilçesine bağlı Kapukaya köyündeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Efe Ulaş, akşam eve dönmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek Ulaş hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Cansız bedeni bulundu Jandarma, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucunda Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı Ölüm nedeni araştırılıyor Ulaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.