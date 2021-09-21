Adana'da kayıp ihbarı üzerine aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni ulaşıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

Adana'da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu VİDEO

YAKINLARI TARAFINDAN ARANIYORDU

Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.