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    Adana'da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu

    Adana'da kayıp ihbarı üzerine aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni ulaşıldı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 06:41
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    Adana'da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine ulaşan Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

    Adana'da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu VİDEO

    YAKINLARI TARAFINDAN ARANIYORDU

    Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu #1

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

    Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Adana da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu #2

    Adana da kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu #3

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