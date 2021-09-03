Adana'da kaza geçiren adamı, oğlu balkondan gördü

İşten eve dönerken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden dolmuş sürücüsünün ölüm anını balkonda bekleyen oğlunun anbean gördüğü ortaya çıktı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde saat 22.00 sıralarında 46 yaşındaki Mehmet Nuri Y. yönetimindeki 01 J 0109 plakalı özel toplu taşıma otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki dolmuş sürücüsü Rüstem Bakır'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmasının ardından, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZADAN GERİYE GÖZÜ YAŞLI AİLE KALDI

Kazada hayatını kaybeden Bakır’dan geriye ise gözü yaşlı eşi Yasemin, çocukları Mertcan (14) Merve (16) ve Mürüvvet (18) kaldı.

BALKONDA BEKLEDİLER

Kaza günü de oğlu Mertcan Bakır’ı ağabeyi İsa Bakır’ın iş yerinden alan Rüstem Bakır’ın evin önüne geldikten sonra oğlunu eve gönderip bir arkadaşına uğradıktan sonra geleceğini söylediği, bu nedenle oğlu Mertcan ile eşi Yasemin Bakır’ın onu balkonda beklediği kaza anına şahit oldukları ortaya çıktı.





OĞLU KAZA ANINI GÖRDÜ

Bakır’ın karşıdan karşıya geçerken dolmuşun çarpma anına gören oğlu halen o psikolojiyi üzerinden atamadı. Kaza yerine yardıma ilk koşanda kızı Merve Bakır olduğu öğrenildi.

Mertcan Bakır, “Ben de babama bakmak için balkona çıkmıştım o sırada bir dolmuş geldi babama çarptı. Babam önce cama vurdu sonra yere düştü. Babam daha sonra öldü” dedi.





"ÇOCUKLARA YARDIM YAPILMASI BİZİ ÇOK SEVİNDİRİR"

Ağabey İsa Bakır ise kardeşinin dolmuş sürücülüğü yaparak ayakta durmaya çalıştığını ancak kaza sonrası hayatını kaybedince, geride 3 çocuk ve bir eş bıraktığını ifade ederek, “Kaza çocuğun ve eşinin gözü önünde oldu, hala psikolojileri bozuk. Bu çocukların 3’ü de okuyor. Bu çocuklara yardım yapılması bizi çok sevindirir” dedi.





TOPLU TAŞIMA ARACININ YAYAYA YOL VERMEDİĞİ BELİRTİLDİ



Aile ayakta kalabilmek için SGK’ya giderek emeklilik işlemleri başlattı. 2 ay sonra bin 700 lira emekli maaşı bağlanmasına karar verildi.

Ancak sadece ailenin oturduğu evin aylık kirası bin 200 lira olduğu belirtildi.

Kaza yerine gelen trafik polisinin, yaptığı incelemede toplu taşıma aracının kavşağa yaklaşırken yayaya yol vermediği ve kendi şeridinde olmadığı yönünde rapor tuttuğu öğrenildi.

Kazadan sonra olay yerine de kasis yapıldığı görüldü.



