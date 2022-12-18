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    Adana'da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi

    Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü acı çekerek yardım isterken, paniğe kapılan diğer sürücünün kaçtığı ileri sürüldü.
    • 18.12.2022 - 17:53
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    Adana'da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi pazar yeri civarındaki kavşakta, Muhammet Kurtaran idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı.

    Yaralanan motosiklet sürücüsü, acı içinde çevredekilerden yardım istedi.

    Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından paniğe kapılıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

    Soruşturma sürüyor

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA’nın haberine göre; polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor…

    Adana da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi #1

    Adana da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi #2

    Adana da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi #3

    Adana da, kaza yapan motosiklet sürücüsü acı içinde yardım istedi #4


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