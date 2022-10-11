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    Adana'da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu

    Seyhan'da elektrikli scooterla yolculuk yapan genç müzisyen, otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç müzisyenin cansız bedeninin üzerine gitarı konuldu.
    • 11.10.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:08
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    Adana'da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde elektrikli scooterla yolculuk yapan amatör müzisyen kaza yaptı.

    38 yaşındaki Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli scootera, otomobil arkadan çarptı.

    Kanlar içerisinde yere yığılan gence vatandaşlar yardıma koştu.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Kısa süre içerisinde vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi’nin öldüğünü tespit etti.

    Sırtında bulunan gitar üzerine konuldu

    Bu arada Lastikçi’nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı, bu kez cesedinin üzerine kondu.

    Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu #1

    Otomobil sürücüsü gözaltında

    Kazayı yapan otomobil sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

    "Kansere yakalandı yendi"

    Lastikçi’nin eniştesi, beden eğitim öğretmeni Ersin Aydınalp, kayınbiraderinin 2 yıl önce yakalandığı lenf kanserini çok büyük mücadeleyle yendiğini belirterek, "Benim gibi beden eğitim öğretmeni ancak atanamadı. Kansere yakalandı yendi. Bu nedenle özür grubundan atama bekliyordu. Ayrıca amatör olarak müzisyenlik yapıyor. Dün de yine sanırım arkadaşlarıyla müzik yapmaya giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti." dedi.

    Adana da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu #2

    "Bu konuda bilinçlenmemiz lazım"

    İHA'nın haberine göre, Aydınalp sürücü öğretmenliği de yaptığını belirterek, elektrikli scooter konusunda hem sürücülere hem de yetkililere seslenerek, "Daha bir yıl olmadı komşum scooter kullanırken öldü. Bugün ise kaynım öldü. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Hem diğer araç sürücüleri hem de scooter kullanıcıları daha duyarlı olmalılar. Bu konuda bilinçlenmemiz lazım." diye konuştu.

    Adana da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu #3

    Adana da kaza yapan müzisyenin gitarı üzerine konuldu #4


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