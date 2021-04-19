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    Adana'da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı

    Alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:49
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    Adana'da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı

    Dün akşam saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda alerjik reaksiyonu olan bebeği Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki 01 CVV 65 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 01 DRM 28 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi, yaralandı.

    Kazaya karışan ve doktor olduğu öğrenilen sürücü Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    Kazaya karışan Murat A. ise karakola götürüldü. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı #1

    BEBEĞİNE SON KEZ SARILDI

    Bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı.

    Gözüyaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini kucağında taşıyarak otomobile binip, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürdü. Demir bebek, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

    Adana da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı #2

    Adana da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı #3

    Adana da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı #4

    Adana da kazada ölen bebek, son yolculuğuna baba kucağında uğurlandı #5

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