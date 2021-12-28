66 yaşındaki bir kişi, alışverişten dönerken rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Bir kedi ise cenazenin başından hiç ayrılmadı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hasan Bulut, pazara alışverişe gitti.

Bulut, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Bulut markete de uğradı.

Burada da alışveriş yapan Bulut, marketten çıktığı sırada fenalaşıp yere oturdu. Bir süre sonra da oturduğu yerden düştü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Bulut’un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini saptadı.

Adana'da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı VİDEO







KEDİ, BAŞINDAN AYRILMADI

Bulut hayatını kaybettikten sonra bir kedinin ise başından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada Bulut’un eşi ve çocukları da durumu öğrenip olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Bulut’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



