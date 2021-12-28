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    Adana'da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı

    66 yaşındaki bir kişi, alışverişten dönerken rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Bir kedi ise cenazenin başından hiç ayrılmadı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:56
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    Adana'da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hasan Bulut, pazara alışverişe gitti.

    Bulut, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Bulut markete de uğradı.

    Burada da alışveriş yapan Bulut, marketten çıktığı sırada fenalaşıp yere oturdu. Bir süre sonra da oturduğu yerden düştü.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Bulut’un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini saptadı.

    Adana'da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı VİDEO


    Adana da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı #1

    KEDİ, BAŞINDAN AYRILMADI

    Bulut hayatını kaybettikten sonra bir kedinin ise başından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Bu arada Bulut’un eşi ve çocukları da durumu öğrenip olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Bulut’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı #2

    Adana da kedi, alışverişte ölen kişinin başından ayrılmadı #3

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