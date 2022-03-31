Adana'da kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi, 2 kişiyi yaraladı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtan restoran bekçisi, 2 kişiyi yaraladı

Bir restoranda bekçi olarak çalışan işçi, kendisini polis olarak tanıtıp uzaklaşmalarını istediği, iş yerinin önünde park halinde otomobildeki 2 kişiyi av tüteğiyle vurdu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde, kapalı olan bir restoranın gece bekçisi C.O., iş yerinin önünde bir otomobilin durduğunu fark etti.

"POLİSİM, GİTMEZSENİZ ALDIRIRIM" DEDİ

C.O., elinde polis telsiziyle aracın yanına gidip içindeki B.T. ve H.C.G.’ye kendisini polis olarak tanıttı. Ardından C.O., iddiaya göre, araç içindeki B.T. ve H.C.G.’ye "Gitmezseniz sizi aldırırım" dedi.

TÜFEKLE OTOMOBİLDEKİLERE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine restorana geri dönen C.O., otomobilin halen gitmediğini görünce bu kez pompalı tüfeğiyle dışarıya çıkıp, araca ateş açtı. Otomobildeki B.T. ve H.C.G., kollarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.O.’yu olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.O., karakola götürülürken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.