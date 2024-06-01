Adana'da kestiği koyunun kan ve dışkısıyla kanalı kirletti Sulama kanalı kenarında koyun kesen, kanı ve dışkısı ile suyu kirleten Ziver A. yakalanırken, toplam 74 bin 120 TL ceza kesildi.

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DHA

Adana'nım Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan bir kanaldan mide bulandıran görüntüler geldi.

44 yaşındaki Ziver A. isimli şahıs, bölgede bulunan sulama kanalının yanında koyun kesti.

Koyunun kanı ve dışkısı ile suyu kirleten Ziver A., başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler yayıldı, polis yakaladı

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziver A.'yı kısa sürede yakaladı.

74 bin 120 TL ceza kesildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 73 bin 143 TL ve zabıta ekiplerinin de 977 TL olmak üzere toplam 74 bin 120 TL ceza kestiği şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)