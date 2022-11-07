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- Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim
Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim
- 07.11.2022 - 10:53
- Güncelleme : 07.11.2022 - 11:11
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı iki otomobili uygulama noktasında durdurdu.
27,5 kilo esrar ele geçirildi
Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. (31) ve kuzeni Ahmet K.’nin (25) indirildiği otomobillerden birinde, narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı.
Aşil’in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, valiz içerisinde 27,5 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K.’nin ifadesi de ortaya çıktı.
“Sadece içiciyim”
Ahmet K.’nin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek “içiciyim” dediği, sadece içmek için satın aldığını söylediği öğrenildi.
DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.