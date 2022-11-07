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    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim

    Polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında, 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, uyuşturucuyu içmek için satın aldığını öne sürdü.
    • 07.11.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:11
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    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim

    Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı iki otomobili uygulama noktasında durdurdu.

    27,5 kilo esrar ele geçirildi

    Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. (31) ve kuzeni Ahmet K.’nin (25) indirildiği otomobillerden birinde, narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı.

    Aşil’in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, valiz içerisinde 27,5 kilo esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K.’nin ifadesi de ortaya çıktı.

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #1

    “Sadece içiciyim”

    Ahmet K.’nin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek “içiciyim” dediği, sadece içmek için satın aldığını söylediği öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #2

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #3

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #4

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #5

    Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim #6


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