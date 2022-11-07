Adana’da kilolarca esrarla yakalandı: İçiciyim

Polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında, 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, uyuşturucuyu içmek için satın aldığını öne sürdü.