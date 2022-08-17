Suriye uyruklu Abdurrahman B., kiracı olduğu evde yangın çıkınca kundaklama ile suçlandı. Abdurrahman D., komşuları tarafından darbedilip bıçaklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi 57039 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın alt katında gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede evi sardı.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evde oturan Suriye uyruklu Abdurrahman B.'nin (40) yangın sırasında evde bulunmadığı belirlendi.

Kira ödemeyip tehdit ettiği öne sürüldü

DHA’nın haberine göre; yapılan incelemeler neticesinde yangının kundaklama nedeniyle çıktığı belirlendi.

Havanın aydınlanmasıyla eve gelen Abdurrahman B.’nin, ev sahibi Hani Y.'ye aylardır kira ödemediği ve tehdit ettiği iddiası ile kundaklama olayını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Adana’da kiracıya kundaklama suçlaması: Darbedilip bıçaklandı VİDEO



Darbedilip bıçaklandı

Aynı sokakta oturan ve daha önceden husumet yaşadığı komşularıyla kavga eden Abdurrahman B., evi kundakladığı iddiasıyla darbedilip bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman B., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Darp ve bıçaklama olayına karışan 1 kişi, gözaltına alındı.

Ev sahibi Hani Y. de Abdurrahman B.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.