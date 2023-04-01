Adana'da kiraya çıkabilmek için eşyalarını satıyor Adana’da ev sahibinin evden çıkarmaya çalıştığı 5 kişilik aile, kiraların yüksek olmasından dolayı daha küçük bir eve yerleşmek için eşyalarının bir kısmını satılığa çıkardı.

İHA

Adana'da kalp, şeker, pankreas ve bel fıtığı rahatsızlığı olan 43 yaşındaki İhsan ile eşi 33 yaşındaki Gülşah Güçgel, en küçüğü 1,5 yaşında 3 çocukları ile birlikte Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde 13 yıldır kiracı olarak oturuyor.

Aylık 850 lira kira bedeliyle evde oturan Güçgel ailesi, depremden sonra ev sahibinin kendilerini evden çıkartmak istediğini iddia etti.

Artan kiralar nedeniyle küçük bir ev bulup taşınmaya çalışan aile, eşyalarının bir kısmını da internetten satılığa çıkardı.

"Ev sahibi bizi perişan etti"

Ev sahibine ev bulamadıklarını söylediklerini ancak kendilerini hiç dinlemediğini belirten Gülşah Güçgel, şunları söyledi: