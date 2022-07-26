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    Adana'da kırtasiyecilerin kavgasının altından 'delgeç' çıktı

    Geçtiğimiz ayda, kırtasiyeciler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu ve 4 kişi yaralandı. Şüphelinin Sedat Tiken olduğu belirlenirken kavganın nedeninin 'delgeç' olduğu öğrenildi.
    • 26.07.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 13:39
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    Adana'da kırtasiyecilerin kavgasının altından 'delgeç' çıktı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 21 Haziran günü, iki kırtasiyeci arasında tartışma çıktı.

    Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla alevlendi ve kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş ederken o anlar, cep telefonu ile kayıt altına alındı.

    4 kişi yaralandı

    Yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken bazı şüpheliler kaçtı.

    Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

    Adana'da kırtasiyesilerin kavgasının altından 'delgeç' çıktı VİDEO

    Şüpheli tespit edildi

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kavgaya karışan şüphelilerden birinin, 32 yaşındaki kırtasiyeci Sedat Tiken olduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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    Şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı

    Sedat Tiken, önceki gün polis ekiplerinin D-400 kara yolunda uygulama yaptığını görünce kaçmak istedi. Durumu fark eden ekipler, Tiken’i kısa süreli takip sonunda yakaladı.

    Tartışmanın nedeni: Delgeç

    Gözaltına alınan Sedat Tiken'in emniyetteki ifadesinde, "Komşu kırtasiyeden gelen bir kişi delgeç istedi. Vermek istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce küfürleşme oldu. Durum bu noktaya geldi." dediği öğrenildi.

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Tiken, tutuklandı.

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