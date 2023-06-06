Adana'da kıskançlık krizine giren adam sevgilisini defalarca bıçakladı
İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde, K.Ö. (51), sevgilisi Hasret Ö.’yü (42) kıskandığı için aralarında tartışma yaşandı.

Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.Ö., önce sevgilisi Hasret Ö.’yü darp etti.

Talihsiz kadın defalarca bıçaklandı

Daha sonra K.Ö., yanında bulunduğu bıçakla Hasret Ö.’yü defalarca bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kanlar içerisinde kaldırımın üzerine yığıldı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Adana'da kıskançlık krizine giren adam sevgilisini defalarca bıçakladı

Kadının durumu kritik

Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şüpheli kaçarken yakalandı Bölgede yoğunlaşan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüphelinin Ziyapaşa Mahallesi ara sokaklarında kaçtığını gördü.

Adana'da kıskançlık krizine giren adam sevgilisini defalarca bıçakladı

Şüpheli yakalandı

Bunun üzerine şahsı kovalayan Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.