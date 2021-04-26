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    Adana'da kız kardeşinin cenazesine giderken kaza geçirdi

    Adana'da kız kardeşinin cenazesine giderken kaza geçiren 71 yaşındaki Abdullah Dalkır ve eşi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:54
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    Adana'da kız kardeşinin cenazesine giderken kaza geçirdi

    Adana Kozan'da kız kardeşinin cenazesine gitmek için yola çıkan Abdullah Dalkır kaza geçirdi. Abdullah Dalkır ve eşi, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    EŞİNİN DURUMU AĞIR

    Kuyubeli Mahallesi'nde vefat eden kız kardeşinin cenazesine gitmek için yola çıkan Abdullah Dalkır'ın otomobili, Mahyalar yolu Çokdöken mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dalkır ve eşini hastaneye kaldırdı. Yaralanan Meryem Dalkır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Adana da kız kardeşinin cenazesine giderken kaza geçirdi #1

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