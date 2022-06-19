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    Adana'da kızından sonra annesi de katledildi

    Kozan ilçesinde kızı ve ağabeyinin eşi aynı anda katledilen kadın, bir süre sonra eski kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.
    • 19.06.2022 - 16:35
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    Adana'da kızından sonra annesi de katledildi

    Adana'nın Kozan ilçesinde mayıs ayında dehşet yaşandı.

    100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22) ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı.

    Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü.

    Kızının ardından annesi de katledildi

    2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.

    Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi.

    Adana da kızından sonra annesi de katledildi #1

    Eski kayınpederi, av tüfeğiyle vurdu

    Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti.

    Saldırgan gözaltında

    Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Adana da kızından sonra annesi de katledildi #2

    Adana da kızından sonra annesi de katledildi #3


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