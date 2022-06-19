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Adana'da kızından sonra annesi de katledildi

Adana'da kızından sonra annesi de katledildi

Kozan ilçesinde kızı ve ağabeyinin eşi aynı anda katledilen kadın, bir süre sonra eski kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.