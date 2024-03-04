Adana'da kızının cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu: O anne yürek burktu Darbedilip, tabanca ile vurulduktan sonra cesedi portakal bahçesine gömülen İpek Akgül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayeti itiraf eden Yaşar B. ile 2 şüpheli tutuklandı. İpek'in annesi Sihan Akgül ise "Kızıma komplo kurup, katlettiler" dedi.

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İHA

Adana'da Sevgiler Günü'nde korkunç bir olay meydana geldi.

14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., sevgilisi İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğünü söyledi ve kendini ihbar etti.

Şüpheli gözaltına alınırken ekipler, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçeye gidip, çalışma başlattı.

Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu.

Ayrıca bölgeye birkaç 100 metre uzaklıkta, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

2 şüpheli aranıyor

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde, İpek Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darbedilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis ekipleri, teslim olan Yaşar B.'nin yanı sıra 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, cinayete karıştığı değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

"Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü"

Kızının tişörtünü giyip, her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü.

Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum.” diyerek gözyaşı döktü.

"Bu olay aydınlatılacak"

Cinayete karışan firari şüphelilere seslenen Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Elinizi doğurup, büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)