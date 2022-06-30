Petrol
113.03
0.52%
Euro
17.4558
0.39%
Dolar
16.645
0.04%
Altın
976.2
0.33%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
338.219
-1.33%
BTXN Coin
6.69
-3.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı

    Adana'da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden kişiyi rehin alan Durmuş Yıldız araya giren Tolga Kılıç'ı karnından bıçaklayarak öldürdü.
    • 30.06.2022 - 06:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı

    Adana'da Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada, Durmuş Yıldız, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Yıldız’ın çalıştığı fabrikaya gitti.

    Fabrikaya gelen Durmuş Yıldız, eşi Cansu Yıldız ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği V.K’nın boğazına bıçak dayayarak kısa süreli rehin aldı.

    KADES'i kullandı

    Bu sırada olay yerinden kaçan Cansu Yıldız, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) defalarca kullandı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
    Çevredekilerin müdahalesiyle Durmuş Yıldız rehin aldığı V.K’yı bıraktı.

    Adana da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı #1

    Karnından bıçaklandı, hayatını kaybetti

    Daha sonra çıkan arbedede Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç (33)’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Durmuş yıldız aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Tolga Kılıç’ı ağır yaralı görmesi üzerine sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yaralı Tolga Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tolga Kılıç kurtarılamadı. Tolga Kılıç’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı #2

    "Kocamın ne suçu vardı"

    Eşi Tolga Kılıç ile aynı fabrikada çalışan Makbule Kılıç, iş arkadaşı olan Cansu Yıldız’a “Benim kocamın ne suçu vardı?” diyerek tepki gösterdi. Makbule Kılıç daha sonra fabrikada bir yere oturarak gözyaşlarına boğuldu.

    Polis, Durmuş Yıldız’ın kaçtığı aracın plakasını telsiz anonsuyla ekiplere bildirdi. Otoyolda incirlik uygulama noktasına gelen Durmuş Yıldız, Narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Adana da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı #3


    İlginizi Çekebilir

    Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda
    Gündem

    Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    Mesut Özil, başkan Ali Koç'la görüştü
    Futbol

    Mesut Özil, başkan Ali Koç'la görüştü

    Görüş Bildir