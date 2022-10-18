Adana’da, kocasını öldüren kadına 2 yıl 8 ay 15 gün ceza verildi

Kendisini darbeden eşini öldürmekle yargılanan kadın, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ile 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde, 30 Haziran’da İ.E. isimli kadın, eşi O.E.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Kadın hakkında, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, çiftin tartışmasının ardından çıkan kavgada İ.E'nin kocası O.E. tarafından darbedildiğini ve eylemin Adli Tıp raporunun bulunduğunu belirtti.

Kadının darp sonucu öfkelendiğini ve mutfaktan aldığı ekmek bıçağını kocasının vücuduna sapladığını anlatan savcı, olayda O.E'nin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

AA’nın haberine göre; savcı, O.E'nin fiilleri nedeniyle İ.E'nin suçu haksız tahrik altında işlediğini ifade etti. Sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi.

“Düzelir diye çok bekledim”

Maktul O.E'nin kardeşi A.E. ve babası F.E, müşteki sıfatıyla verdikleri ifadede, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık İ.E. ise mütalaaya karşı savunmasında, şu sözleri kaydetti:

“Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum fakat tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, İ.E'ye verdiği "kasten yaralama sonucu ölüm" suçundan 13 yıl hapis cezasını, eylemin "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aya indirdi.

Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası TCK'nin 62. maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne indirilen İ.E'nin tahliyesi de kararlaştırıldı.