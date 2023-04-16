Adana'da komşu çocukların oynadığı silah ateş aldı: 1 ölü
DHA

Adana'da komşu çocukların silahla oyunu kanlı bitti..

Saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yusuf Akgül ve komşusu M.A.G., iddiaya göre evlerinin önünde pompalı av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Silah kazara ateş aldı

Silah, M.A.G.'nin elindeyken kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, Akgül'ün göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çocuklardan biri hayatını kaybetti

Kalbine saçma isabet eden Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.A.G., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma başlattı.

Komşu çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü #1
Komşu çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü #2