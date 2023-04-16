Adana'da komşu çocukların oynadığı silah ateş aldı: 1 ölü Adana'da komşusu ve yaşıtı M.A.G. ile pompalı av tüfekle oynarken iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan 14 yaşındaki Yusuf Akgül, hayatını kaybetti.

DHA Adana'da komşu çocukların silahla oyunu kanlı bitti.. Saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yusuf Akgül ve komşusu M.A.G., iddiaya göre evlerinin önünde pompalı av tüfeğiyle oynamaya başladı. Silah kazara ateş aldı Silah, M.A.G.'nin elindeyken kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, Akgül'ün göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan biri hayatını kaybetti Kalbine saçma isabet eden Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.A.G., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma başlattı.