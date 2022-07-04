Adana'da komşusunu tüfekle öldürdü

Çıkan tartışmada komşusunun saçmalarının hedefi olan 66 yaşındaki Ahmet P., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 66 yaşındaki Ahmet P. ile komşusu arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken Ahmet P., komşusu tarafından tüfekle vuruldu.

Ahmet P. hayatını haybetti



İhbarı alan emniyet güçleri olay yerine gelirken sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Ahmet P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözlatına alındı

AA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.