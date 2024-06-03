Adana'da komşusunun iş yerini kundaklayan adam itfaiyeyi silahla tehdit etti Henüz bilinmeyen nedenle komşusunun iş yerinde yangın çıkaran adam, olay yerine gelen itfaiye ekiplerini pompalı tüfekle tehdit ederek yangını söndürmelerini engelledi. Vatandaşın tepkileriyle karşılan şahıs, gözaltına alındı.

DHA

Adana'da çıkan yangında panik anları yaşandı.

Saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde torna atölyesi işleten Cenk Ş., henüz bilinmeyen nedenle e-ticaret ve yazılım işiyle uğraşan karşı komşunun iş yerini yanıcı madde döküp, ateşe vererek kundakladı.

Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerini silahla engelledi

Kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ş., yangını söndürmeye gelen itfaiye ekibinin önünü kesti.

Havaya ateş açarak itfaiye görevlilerini tehdit eden ve müdahale etmesini engelleyerek yangının daha da büyümesine neden olan şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşların saldırısına uğrayan Cenk Ş. darbedilip, elindeki silah alındıktan sonra itfaiye erleri yangına müdahale edebildi.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, Cenk Ş.’yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Ekipler alevleri kontrol altına aldı

İki arazöz ve bir su deposuyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında iş yerinde bulunan bir kedi ve iki köpeğin şansı eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)