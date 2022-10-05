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    Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı.
    • 05.10.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:42
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    Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

    Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

    Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Soğutma işlemi sürerken yeniden başladı

    Sarp arazide meydana gelen yangın, soğutma çalışmaları sürerken yeniden başladı.

    AA'nın haberine göre, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Adana da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi #1

    Adana da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi #2

    Adana da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi #3


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