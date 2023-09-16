Adana'da köprüde motosikletle tehlikeli hareket! Trafikten men edildi Kentte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli motosiklet kullanması kameraya yansıyan sürücüye para cezası uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Şehir maganları trafikte dehşet saçıyor...

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Yeni bir olayın adresi Adana oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli motosiklet kullanması trafikteki başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Ekipler şüpheliyi tespit etti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosikletin üzerine uzanarak köprüde hızla ilerleyen sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği sürücüye, tehlikeli ve kasksız motosiklet kullandığı, motosikletinin sigortasının bulunmadığı için para cezası uyguladı, motosikletini trafikten men etti.

Ehliyetine el konulduğu belirlendi

Öte yandan, sürücünün ehliyetine bir süre önce el konulduğu bildirildi.

Görüntülerde, motosikletin üzerine uzanarak köprüde ilerleyen sürücünün, arkasından gelen otomobil sürücüsüne de uzun süre yol vermediği görülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)