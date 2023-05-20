Adana'da köprüden göle düşen kişi aranıyor

İHA
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü'nden bir erkeğin Seyhan baraj gölüne düştüğü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir süre suda çırpınan ismi öğrenilemeyen erkek şahıs daha sonra gözden kayboldu.
Dalgıç polisler yaklaşık 3 saatlik süren çalışmasına rağmen suda kaybolan kişiyi bulamadı.
Havanın kararmasıyla arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Sabahın ilk saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber dalgıç polislerin arama çalışmalarına tekrardan devam edeceği öğrenildi.