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    Adana'da anahtarını kopyaladığı kamyoneti çaldı

    Eşyalarını taşımak için yankesicilik yöntemiyle çaldığı kamyonet anahtarını kopyalayan şahıs, plakasını çamurla kapattı. İhbar üzerine yakalanan adam ise gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 11:22
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    Adana'da anahtarını kopyaladığı kamyoneti çaldı

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde sokakta yürüyen H.K. (28), kamyonetini park eden S.Y.’nin (54) kemerine astığı anahtarını yankesicilik yöntemiyle çaldı.

    KAMYONETİN ANAHTARINI KOPYALADI

    Şüpheli H.K., anahtarı kopyalattıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp kaçtı. Olaydan bir gün sonra anahtarı bulan S.Y'nin kamyoneti çalındı.

    S.Y.’nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.K.’nin kamyoneti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.

    ARACIN PLAKASINI ÇAMURLA KAPATIP GEZDİ

    Polis, çeşitli suçlardan 15 kaydı olduğu belirlenen H.K.’nin kamyonetin plakasını çamurla kapatıp bir süre ilçede gezdiğini tespit etti.

    Polisin çalışması sonucu kamyonet, Alihocalı Mahallesi’nde boş bir alanda çamura saplanmış halde bulundu.

    Araç sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K. ise Levent Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı.

    "EŞYALARIMI TAŞIMAK İÇİN KAMYONET GEREKİYORDU"

    Emniyete götürülen şüpheli H.K., "Eşyalarımı taşımak için kamyonet gerekiyordu. Ben de bu kamyoneti çalıp bir süre gezdim. Çamura saplanınca da bırakıp kaçtım." dedi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da anahtarını kopyaladığı kamyoneti çaldı #1

    Adana da anahtarını kopyaladığı kamyoneti çaldı #2


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