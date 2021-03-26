Adana’da korsan taksici müşteri kimliğindeki polise yakaladı

Korsan taksiciye 8 bin 349 lira para cezası kesilirken, kullandığı araç 30 gün trafikten men edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bir kişinin korsan taksicilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Müşteri kimliğindeki sivil trafik polisi, korsan taksiye binip gitmek istediği adresi söyledi. Sürücü, 20 lira ücret istedi.

8 BİN 349 LİRA CEZA KESİLDİ

Adrese giderken taksiyi, trafik polisi durdurup evrak kontrolü yaptı. Kontrolde Sadık. E. isimli sürücüye, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan 6 bin 700 lira trafik idari para cezası yanı sıra sürücü 66 yaş üzeri olduğundan ve ticari faaliyet yaptığından bin 649 lira toplamda da 8 bin 349 lira ceza kesildi.

Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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