Adana'da kötü kokular gelen evde bir kişinin cansız bedeni bulundu
İHA

Adana'nın ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde 69 yaşındaki Yasin Kolcu'nun yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra polisler içeri girdiğinde Kolcu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Adana'da kötü kokular gelen evde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kolcu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kolcu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Adana'da kötü kokular gelen evde bir kişinin cansız bedeni bulundu