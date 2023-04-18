Adana'da kötü kokular gelen evde bir kişinin cansız bedeni bulundu Adana Seyhan'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye aracılığıyla içeri giren polis ekipleri bir kişiyi ölü olarak buldu.

İHA Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde 69 yaşındaki Yasin Kolcu'nun yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra polisler içeri girdiğinde Kolcu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kolcu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolcu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.