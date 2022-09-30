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    Adana'da kötü kokulu evden tonlarca çöp çıktı

    Çukurova'da kökü koku ihbarıyla apartman dairesine giden ekipler, çöp ev ile karşılaştı.
    • 30.09.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:32
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    Adana'da kötü kokulu evden tonlarca çöp çıktı

    Adana'nın Çukurova ilçesi'nde bir evden gelen kötü kokular vatandaşı canından bezdirdi.

    Evden gelen kokulardan bıkan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Arzu Ö.’ye ait olduğu tespit edilen evin kapısına gelen ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen cevap kaldı. Ev sahibine ulaşamayan ekipler, çilingire kapının dairesini açtırarak içeri girdi.

    Çöp ev temizlendi

    Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Kedi ve köpeklerin de olduğu ev, yetkililer tarafından temizlenip, ilaçlandı.

    "Apartmanın önündeki büyük torbaları evine götürüyor"

    DHA'nın haberine göre, hayvanlar ise korumaya alındı. Arzu Ö.'nün üst kat komşusu, "Herkes uyurken, apartmanın önündeki büyük torbaları evine götürdüğünü görüyordum. Şikayetçi olduk ancak içeri girilmesine izin vermedi. Bir süredir de görmüyoruz kendisini. Yalnız yaşıyordu. Sokakta bulduğu hayvanları da evine götürüyordu. Bu durum, yıllardır devam ediyor."

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