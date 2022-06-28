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    Adana'da kötü manzara: Seyhan Nehri'ni yosun sardı

    Baraj kapakları tadilatı nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri yeşile büründü. Yosunların kapladığı nehirden kötü kokular yükselmeye başladı.
    • 28.06.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:02
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    Adana'da kötü manzara: Seyhan Nehri'ni yosun sardı

    Adana’nın simgelerinden Seyhan Nehri can çekişiyor...

    Nehirde su akıntısı, baraj kapaklarındaki çalışmalar nedeniyle durduruldu.

    Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu.

    Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine Seyhan Nehri'nde de emsalleri gibi renk değişimleri ve yosun yoğunluğu oluştu.

    Adana'da kötü manzara: Seyhan Nehri'ni yosun sardı VİDEO

    Vatandaşlar çağrıda bulundu

    Yeşile bürünen Seyhan Nehri’ni görenler ise yetkililere temizlik çağrısında bulundu.

    Bölgeye gezintiye gelen vatandaşlar, yosun nedeniyle kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirtti.

    İHA'nın haberine göre Hasan Özgül (18) isimli vatandaş, "Buraya yabancı birisi geldiğinde biz başımız eğik duruyoruz. Bu hep insanların pisliği. Ellerine ne geçerse kaldırıp atıyorlar. Manzara niyetine geldim, geldiğime pişman oldum. Yabancılar geliyor, başka ülkelerden insanlar geliyor ama hep pis buralar. Geçen bir kız video çekiyordu, 'Anne burası çok pis' diyordu. Buranın temizlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

    Adana da kötü manzara: Seyhan Nehri ni yosun sardı #1

    "Manzara çok kötü"

    Murathan Türksal (19) ise nehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Gezinti için geldim ama manzara çok kötü. Buranın bir an önce temizlenmesi lazım. İnsanlar buraya geldiğinde manzarayı görünce pişman oluyorlar. Burası bir an önce temizlensin ve biz eski, temiz Seyhan Nehri'ne kavuşalım." diye konuştu.

    Adana da kötü manzara: Seyhan Nehri ni yosun sardı #2

    Adana da kötü manzara: Seyhan Nehri ni yosun sardı #3

    Adana da kötü manzara: Seyhan Nehri ni yosun sardı #4

    Adana da kötü manzara: Seyhan Nehri ni yosun sardı #5


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