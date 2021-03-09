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    Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü

    Komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatması yüzünden pompalı tüfekle komşusunun evine giden şahıs, çıkan kavgada kendi eşini vurdu.
    • AA
    • 09.03.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:23
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    Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü

    Adana’da Çukurova’ya bağlı Esentepe Mahallesi’nde, Menderes K. (47) isimli bir şahsın koyunları, komşusu Veli Ş.’nin (39) evinin önünde otlayınca, komşular arasında husumet oluştu.

    Koyunların evinin önünde otladığını gören Hatice Ş. durumu eşine söyledi.

    Veli Ş. evdeki ruhsatsız silahı alarak komşusu Menderes K.’nin evinin önüne gitti.

    DIŞARI ÇAĞIRDI

    Menederes K.’yi dışarı çıkması için çağırdı.

    O sırada Menderes K. ile evde bulunan Ergün B. (36) isimli bir vatandaş, Veli Ş.’yi sakinleştirmek için dışarı çıktı.

    Ergün B. isimli vatandaş, pompalı tüfek ile evin önünde bekleyen Veli Ş.’yi sakinleştirmek için, “Yapma arkadaşım koyun otlatma yüzünden katil olacaksın.” dedi.

    SİLAH ATEŞ ALDI

    Ergün B., elindeki silahı almak istediği sırada silah ateş aldı ve Hatice Ş.’nin karnına isabet etti. Yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TESLİM OLDU

    Ergün B. İsimli şahıs, olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

    Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

    Veli Ş. ve Ergün B. de gözaltına alındı.

    Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü #2

    SERBEST BIRAKILDI

    Ergün B., emniyetteki ifadesinde, “Tüfeği almak isterken, bir anda ateş aldı.” savunmasını yaparken, Veli Ş. de “Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu.” dediği öğrenildi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü #3

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