Adana’da ‘koyunlarını kapımda otlatma’ kavgası: 1 ölü

Komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatması yüzünden pompalı tüfekle komşusunun evine giden şahıs, çıkan kavgada kendi eşini vurdu.

Adana’da Çukurova’ya bağlı Esentepe Mahallesi’nde, Menderes K. (47) isimli bir şahsın koyunları, komşusu Veli Ş.’nin (39) evinin önünde otlayınca, komşular arasında husumet oluştu.

Koyunların evinin önünde otladığını gören Hatice Ş. durumu eşine söyledi.

Veli Ş. evdeki ruhsatsız silahı alarak komşusu Menderes K.’nin evinin önüne gitti.

DIŞARI ÇAĞIRDI

Menederes K.’yi dışarı çıkması için çağırdı.

O sırada Menderes K. ile evde bulunan Ergün B. (36) isimli bir vatandaş, Veli Ş.’yi sakinleştirmek için dışarı çıktı.

Ergün B. isimli vatandaş, pompalı tüfek ile evin önünde bekleyen Veli Ş.’yi sakinleştirmek için, “Yapma arkadaşım koyun otlatma yüzünden katil olacaksın.” dedi.

SİLAH ATEŞ ALDI

Ergün B., elindeki silahı almak istediği sırada silah ateş aldı ve Hatice Ş.’nin karnına isabet etti. Yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Ergün B. İsimli şahıs, olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Veli Ş. ve Ergün B. de gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Ergün B., emniyetteki ifadesinde, “Tüfeği almak isterken, bir anda ateş aldı.” savunmasını yaparken, Veli Ş. de “Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu.” dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.