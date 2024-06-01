Adana'da kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı İndirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıkarken, izdihamın yaşandığı mağazada mesai bitiminde polis eşliğinde kepenk indirildi.

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DHA

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağazasında bazı ürünler indirime girdi.

Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında da kavga çıktı.

Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin verilmedi

İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)