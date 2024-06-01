DHA
Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağazasında bazı ürünler indirime girdi.
Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında da kavga çıktı.
Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin verilmedi
İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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