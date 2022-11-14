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- Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü
Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü
Duvardan aniden kopan mermer büyük korkuya neden oldu. Bu sırada evine çıkmak için asansör bekleyen çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu olay kameralara yansıdı.
- 14.11.2022 - 08:59
- Güncelleme : 14.11.2022 - 09:31
Adana'nın Seyhan ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü.
5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı.
Sökülen mermer düştü
Burada beklemeye başlayan çocuğun olduğu bölgeye, duvardan sökülen mermer düştü.
Çıkan büyük gürültü korkuya neden oldu.
Son anda kurtuldu
Çocuk ise son anda mermerin altında kalmaktan kurtuldu.
DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi müteahhide dava açacaklarını belirtti.
Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü VİDEO