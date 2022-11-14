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    Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü

    Duvardan aniden kopan mermer büyük korkuya neden oldu. Bu sırada evine çıkmak için asansör bekleyen çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu olay kameralara yansıdı.
    • 14.11.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:31
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    Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü

    Adana'nın  Seyhan ilçesinde adeta facianın eşiğinden dönüldü.

    5 yaşındaki bir çocuk, evine çıkmak için asansörü çağırdı.

    Sökülen mermer düştü

    Burada beklemeye başlayan çocuğun olduğu bölgeye, duvardan sökülen mermer düştü.

    Çıkan büyük gürültü korkuya neden oldu.

    Adana da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü #1

    Son anda kurtuldu

    Çocuk ise son anda mermerin altında kalmaktan kurtuldu.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun ailesi müteahhide dava açacaklarını belirtti.

    Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü VİDEO

    Adana da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü #2

    Adana da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü #3

    Adana da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü #4

    Adana da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü #5


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