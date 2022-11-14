Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü

Adana'da küçük çocuk asansör beklerken ölümden döndü

Duvardan aniden kopan mermer büyük korkuya neden oldu. Bu sırada evine çıkmak için asansör bekleyen çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu olay kameralara yansıdı.